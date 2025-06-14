Mersin\'de Pamuk Balyası Deposunda Yangın Çıktı

Mersin'de fabrikalardan gönderilen pamuk balyalarının olduğu depoda çıkan yangına çok sayıda ekibin müdahalesi sürüyor.

Yangın, sabah saatlerinde merkez Akdeniz İlçesi Çilek Mahallesi 162'inci caddede Tırmıl Sanayi Sitesi ve Tır Garajı yanındaki fabrikaların gönderdiği pamuk balyaların tutulduğu depoda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle gelen patlama sesi sonrasında fabrika depsoundan dumanlar yükseldi. Dumanları görenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez, bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda itfaiye ekibi ile İl Emniyet Müdürlüğü'nün TOMA araçları ve tedbir amaçlı sağlık ekiplerini sevk etti.

Gökyüzünü kara dumanların sardığı yangında deponun çevresinden ekipler 4 koldan müdahaleye başladı. Yaklaşık 3 saattir süren müdahaleye rağmen yangın henüz söndürülemedi. Tüm ekiplerin yoğun mesai harcadığı yangında, pamuk balyaları nedeniyle içten yanmaların devam ettiği bildirildi.

Deponun yanındaki tır garajını işleten Ahmet Onay, " Sabah 8 gibi burada yangın başladı. Yanan taraf pamuk balya deposu. Burası bizim tır garajı.İnşallah söndüreceğğiz ama yangın çok büyük. İçerde pamuk balyaları var. Bizim gördüğümüz de duyduğumuz da o"diyerek bilgi verdi. - MERSİN