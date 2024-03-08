Mersin'de Polis Memuru Tarafından Öldürülen Mervegül Bayer İçin Kadınlar Yürüdü - Son Dakika
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Mersin'de Polis Memuru Tarafından Öldürülen Mervegül Bayer İçin Kadınlar Yürüdü

Mersin\'de Polis Memuru Tarafından Öldürülen Mervegül Bayer İçin Kadınlar Yürüdü

Mersin'in Tarsus ilçesinde polis memuru eski eşi tarafından öldürülen Mervegül Bayer için kadınlar yürüyüş düzenledi. Bayer'in öldürüldüğü yerde saygı duruşunda bulunan kadınlar, Bayer'in kadın cinayetlerine karşı mücadele ettiğini vurguladı. Yürüyüşte, kadın cinayetlerine karşı sloganlar atıldı.

08.03.2024 16:25
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Mersin'in Tarsus ilçesinde, polis memuru eski eşi tarafından öldürülen Mervegül Bayer için kadınlar yürüyüş yaptı. Bayer'in öldürüldüğü yerde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunan kadınlar, Mervegül Bayer'in Özgecan Platformu kurucusu olduğunu, kadın cinayetlerine karşı çok mücadele ettiğini belirttiler.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mustafa Yıldır (41), 1 yıl önce boşandığı eşi Mervegül Bayer'in (31) sabah işe giderken yoluna çıktı. Bir süre konuşan Yıldır ile Bayer arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Yıldır, eski eşi Mervegül Bayer'i tabancayla kafasından vurdu. Polis Yıldır, sonra kendi kafasına ateş ederek intihar etti. Olayı duyan çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bayer, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Kadınlar tarafından toprağa verilen Mervegül Bayer için Yenice Mahallesi'ndeki kadınlar yürüyüş yaptı. Fulya Karacan öncülüğünde başlayan yürüyüşte Mervegül Bayer'in hayatını kaybettiği yerde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Burada Fulya Karacan açıklamada bulundu. Daha sonra Bayer'in ikamet ettiği eve gelen kadınlar, annesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Anneye başsağlığı dileyen Fulya Karacan, "Mervegül kadın cinayetlerine karşıydı. Bunun için çok mücadele etti. Özgecan vefat ettiğinde önde giden, bize önderlik edendi. Ama o da bir kadın cinayetine kurban gitti. Sana başsağlığı dileyemiyorum. Çünkü sözün bittiği yerdeyiz. Acını paylaşıyoruz. Çok üzgünüz. Rabbim sana sabır versin" dedi.

Kızının kadın cinayetlerine karşı çok mücadele ettiğini söyleyen gözü yaşlı anne Hatice Kurt, "Bu olay başkasının başına gelseydi en başta yürüyenlerden olacaktı. O ölmedi şehit oldu. Ben şehit gözüyle görüyorum" ifadesini kullandı.

Yürüyüşte, "Merve bizim isyanımızdır", "Kadına kalkan eller kırılsın", "Kadınlar, anneler ölümsüzdür", "Mervegül Bayer ölümsüzdür" ve "Susma, sustukça sıra sana gelecek" sloganları atıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Polis Memuru Tarafından Öldürülen Mervegül Bayer İçin Kadınlar Yürüdü - Son Dakika

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