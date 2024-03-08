Mersin\'de Polis Memuru Tarafından Öldürülen Mervegül Bayer İçin Kadınlar Yürüdü

Mersin'in Tarsus ilçesinde, polis memuru eski eşi tarafından öldürülen Mervegül Bayer için kadınlar yürüyüş yaptı. Bayer'in öldürüldüğü yerde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunan kadınlar, Mervegül Bayer'in Özgecan Platformu kurucusu olduğunu, kadın cinayetlerine karşı çok mücadele ettiğini belirttiler.
Mersin Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mustafa Yıldır (41), 1 yıl önce boşandığı eşi Mervegül Bayer'in (31) sabah işe giderken yoluna çıktı. Bir süre konuşan Yıldır ile Bayer arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Yıldır, eski eşi Mervegül Bayer'i tabancayla kafasından vurdu. Polis Yıldır, sonra kendi kafasına ateş ederek intihar etti. Olayı duyan çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bayer, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.
Kadınlar tarafından toprağa verilen Mervegül Bayer için Yenice Mahallesi'ndeki kadınlar yürüyüş yaptı. Fulya Karacan öncülüğünde başlayan yürüyüşte Mervegül Bayer'in hayatını kaybettiği yerde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Burada Fulya Karacan açıklamada bulundu. Daha sonra Bayer'in ikamet ettiği eve gelen kadınlar, annesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.
Anneye başsağlığı dileyen Fulya Karacan, "Mervegül kadın cinayetlerine karşıydı. Bunun için çok mücadele etti. Özgecan vefat ettiğinde önde giden, bize önderlik edendi. Ama o da bir kadın cinayetine kurban gitti. Sana başsağlığı dileyemiyorum. Çünkü sözün bittiği yerdeyiz. Acını paylaşıyoruz. Çok üzgünüz. Rabbim sana sabır versin" dedi.
Kızının kadın cinayetlerine karşı çok mücadele ettiğini söyleyen gözü yaşlı anne Hatice Kurt, "Bu olay başkasının başına gelseydi en başta yürüyenlerden olacaktı. O ölmedi şehit oldu. Ben şehit gözüyle görüyorum" ifadesini kullandı.
Yürüyüşte, "Merve bizim isyanımızdır", "Kadına kalkan eller kırılsın", "Kadınlar, anneler ölümsüzdür", "Mervegül Bayer ölümsüzdür" ve "Susma, sustukça sıra sana gelecek" sloganları atıldı. - MERSİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Mersin'de Polis Memuru Tarafından Öldürülen Mervegül Bayer İçin Kadınlar Yürüdü - Son Dakika
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan aranan M.T. ve E.K. isimli 2 şahıs, JASAT dedektifleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi. Şahıslar, haklarında verilen hapis cezaları nedeniyle tutuklandı.
Siirt-Kurtalan karayolu Kezer Çayı yakınlarında seyir halinde olan Pilot Üsteğmen Muhammed Ali Yıldırım, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek motosiklet kazası geçirdi. Olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Edirne merkezli Mersin, Adana, Şanlıurfa, İstanbul ve Samsun'da araç kiralama siteleri üzerinden vatandaşları dolandırarak 8 milyon TL haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli tutuklandı. Operasyon kapsamında 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise tamamen serbest bırakıldı. Firari olan 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Yurtdışına kaçan 2 şüphelinin ise işlemleri dosya üzerinden takip edilecek.
Kilis'te 9 yaşındaki kız çocuğu Gina Mercimek'i öldürerek su kuyusuna atan 2 zanlının yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için davayı 26 Nisan'a erteledi.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 5 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalarda 5 yabancı uyruklu şahıs Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Batman Meydan Mahallesinde bulunan PTT hizmet binası önünde kimliği belirsiz bir kişi ile güvenlik görevlisi arasında yaşanan tartışma sonucunda güvenlik görevlisine bıçakla saldırıldı. Yaralanan güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı ve polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Tokat-Niksar yolunda meydana gelen kaza sonucunda 3 kişi yaralandı. Kamyonun direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek bir araçla çarpıştı. Kazada yaralananlar hafif şekilde yaralandı ve soruşturma başlatıldı.
Ümraniye ilçesinde yüzde elli zihinsel engelli bir genci darp eden şahıs, 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüpheliyi tespit etti. Çeşitli suçlardan kaydı bulunan şahıs, yakalandıktan sonra adli makamlarca tutuklandı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs ile otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Samsun'da polis tarafından yapılan baskında bir iş yerinin deposunda 10 bin 679 adet bandrolsüz ve bandrol yönetmeliğine aykırı kitap ele geçirildi. İhbar üzerine düzenlenen operasyonda, iş yeri yetkilisi hakkında adli işlem başlatıldı.
Samsun'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 31 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilenler arasında 1022 sentetik uyuşturucu hap, 5,15 gram sentetik uyuşturucu, 5,39 gram esrar, 3 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca parçası, pompalı tüfek, 187 tabanca fişeği ve 13 uyuşturucu kullanma aparatı bulunuyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?