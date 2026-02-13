Mersin\'de sağanak yağmur etkili oluyor

Mersin merkez ve ilçelerinde sağanak yağmur etkili oluyor.

Erdemli ilçesinde yüksek rakımlardaki derelerde suyun debisi katlanarak arttı. Sorgun Yaylası'nda yükselen sular dere yatağını tamamen kapladı, yer yer bahçelere taştı. İlçeye bağlı Şahna Mahallesi'nde köy yolu kapanırken, Büyükşehir ve Erdemli Belediyesi ekipleri iş makineleriyle çalışma başlattı. Sinap Mahallesi'nde yolu aşan sel suları çağlayan oluşturdu.

Kargıpınarı Mahallesi'nden geçen Gilindirez Çayı'nın debisinin yükselmesi üzerine çevresinde önlem alındı. Zabıta ekipleri vatandaşları dere yataklarından uzak durmaları konusunda uyardı. Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu da dere çevresinde incelemelerde bulundu.

Mersin'in merkez ilçelerinde ise dün akşamdan bu yana devam eden yağışlar nedeniyle dereler dolup taşarken, sürüklenen çamurlu su sahil kesiminde denizin rengini kahverengiye dönüştürdü.

Ekiplerin bölgede teyakkuz hali sürüyor. - MERSİN