Mersin'de Sahte Bungalov Ev Kiralama Dolandırıcılığı Operasyonu - Son Dakika
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Mersin'de Sahte Bungalov Ev Kiralama Dolandırıcılığı Operasyonu

Mersin\'de Sahte Bungalov Ev Kiralama Dolandırıcılığı Operasyonu

Mersin polisi, sahte bungalov ev kiralama ilanlarıyla dolandırıcılık yapan 3 şüpheliyi düzenlediği operasyonla yakaladı. Operasyonda yapılan aramada çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.

03.05.2024 08:49
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Mersin polisi sahte bungalov ev kiralama ilanlarıyla dolandırıcılık yapan 3 şüpheliyi düzenlediği operasyonla yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sahte ilanlarla üzerinden dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde sahte ilanlar üzerinden bungalov ev kiralama yöntemiyle dolandırıcılık yapan 3 şüphelinin adresleri belirlendi. Bunun üzerine adrese operasyon gerçekleştirildi, 3 şüpheli de yakalandı. Evde yapılan aramada 3 adet cep telefonu, 4 sim kart, 2 harddisk, 1 tablet, 2 laptop, 1 pos cihazı, 7 banka kartı, 1 ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 57 adet meri ve bir miktar da uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Sahte Bungalov Ev Kiralama Dolandırıcılığı Operasyonu - Son Dakika

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