Mersin\'de Sahte İçki Operasyonu

Mersin'in Anamur ilçesinde sahte içki üretimi yapan bir şüpheli yakalandı. Şüphelinin evinde ise çok miktarda sahte içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şüpheli M.Ç.'nin evinde sahte içki yaparak sattığı belirlendi. Bunun üzerine adrese operasyon düzenleyen polis şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramada ise plastik şişelerde 5 litre alkol yapımında kullanılan sıvı, 2 adet 5 litre bidon içerisinde etil alkol ile kaçak olarak yapılan 15 şişe çeşitli alkollü içecek ele geçirildi. Ayrıca çok miktarda dolum yapmaya hazır boş alkol şişeleri bulundu.

Emniyette ifadesi alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüpheli yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest kaldı. - MERSİN