Mersin'de sahte ilaç yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de sahte ilaç yapan 2 şüpheli yakalandı

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Mersin'in Erdemli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, cinsel içerikli sahte ilaç üreten ve piyasaya süren 2 şüpheli yakalandı. Yapılan aramada 6 bin dolu 26 bin adet kapsül ile 430 litre karışım malzemesi ele geçirildi.

29.07.2024 09:04
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Mersin'de sahte ilaç yapan 2 şüpheli yakalandı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda cinsel içerikli sahte ilaç yapıp piyasaya süren 2 şüpheli yakalandı. Yapılan aramada 6 bin dolu 26 bin adet kapsül ile 430 litre karışım malzemesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sahtecilikle ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Erdemli'de 2 şüphelinin bir depoda sahte cinsel ilaç üretimi yaparak piyasaya sürdüğü belirlendi. Bunun üzerine belirlenen depolara düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Üretim yeri haline gelen depolarda yapılan aramada ise 8 bin 327'si dolu 28 bin 327 adet kapsül, 430 litre özel karışım macun ham maddesi, 340 gram sildenafil sitrat, 25 bin adet paketleme etiketi ile üretimde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan biri kadın 2 şüpheli jandarmaya götürüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de sahte ilaç yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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