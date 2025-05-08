Mersin'de Saz Kursu Verene Çocuk İstismarı Tutuklaması

Mersin Valiliği, Tarsus ilçesinde saz kursu veren bir şahsın, çocuğa yönelik gerçekleştirildiği iddia edilen istismar suçundan tutuklandığını, iş yerinin mühürlendiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Tarsus ilçemizde 20 Nisan 2025 tarihinde meydana gelen olayla ilgili olarak, S.G. isimli şahıs hakkında, 2015 doğumlu bir çocuğa saz kursu verdiği sırada cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla, çocuğun annesi Y.B. tarafından Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Benli Polis Merkezi Amirliğine şikayette bulunulmuştur. Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli S.G. 22 Nisan 2025 tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Olay ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir. Müzik aletleri satan iş yeri, ruhsat amacı dışında yaptığı kurs faaliyetlerden dolayı mühürlenmiştir" denildi. - MERSİN