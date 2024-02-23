Mersin'de Seçim Güvenlik Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Mersin'de Seçim Güvenlik Toplantısı Gerçekleştirildi

Mersin\'de Seçim Güvenlik Toplantısı Gerçekleştirildi

Mersin'de Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında, ilgili tüm kurumların katılımıyla 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Genel Seçimi ile ilgili 'Seçim Güvenlik Toplantısı' gerçekleştirildi. Toplantıda seçimin güvenlik ve huzur içerisinde yapılması için alınacak tedbirler gözden geçirildi.

23.02.2024 10:00
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Mersin'de ilgili tüm kurumların katılımıyla seçim güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Genel Seçimi ile ilgili olarak 'Seçim Güvenlik Toplantısı' gerçekleştirildi. Toplantıda Vali Pehlivan'ın yanı sıra, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek, İl Emniyet Müdür Vekili ile valilik birim müdürlerinin katıldığı toplantıda, 31 Mart 2024 günü yapılacak olan seçimin güvenlik ve huzur içerisinde yapılmasına yönelik güvenlik tedbirleri gözden geçirildi.

Seçim güvenlik tedbirleri kapsamında görevlendirilen araç ve personel hususu başta olmak üzere, kolluk birimlerinin seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrası koordinasyon içinde yürütecekleri güvenlik ve asayişin teminine yönelik çalışmalar hakkında da değerlendirmeler yapıldığı belirtildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Mersin'de Seçim Güvenlik Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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