Seyir halindeki otomobil alev alev yandı: 2 kişi son anda kurtuldu
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı: 2 kişi son anda kurtuldu

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı: 2 kişi son anda kurtuldu
04.03.2026 18:58  Güncelleme: 19:01
Mersin'de ismi belirlenemeyen bir sürücünün kullandığı otomobil, motor kısmından alev alarak tamamen yanarken, araçta bulunan iki kişi son anda kurtuldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Mersin'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı, araçta bulunan 2 kişi son anda kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu bir şahsın kullandığı 80 AH 994 plakalı Volkswagen marka otomobil, merkez Yenişehir ilçesi İsmet İnönü Bulvarı Müftü Köprüsü üzerinde seyir halindeyken motor kısmından yanmaya başladı. Dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek yanındaki yolcuyla birlikte otomobili terk etti.

Kısa sürede büyüyen alevler aracı tamamen sararken, çevredeki sürücüler de araçlarını durdurarak bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Olay yerine gelen trafik polisleri, itfaiye ekipleri ulaşıncaya kadar güvenlik önlemi alarak vatandaşları yangın alanından uzak tuttu.

Ara ara küçük patlamaların da yaşandığı yangın, Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle bir süre aksayan trafik, söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından normale döndü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki otomobil alev alev yandı: 2 kişi son anda kurtuldu - Son Dakika

