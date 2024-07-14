Mersin'de şiddetli yağış köy yollarında hasara neden oldu

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Mersin'de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

Toroslar ilçesine bağlı köylerde etkili olan yağış nedeniyle bazı yollarda hasar meydana geldi

MERSİN - Mersin'de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı köy yollarında hasar meydana geldi.

Öğle sonundan itibaren başlayan yağmur Toroslar ilçesine bağlı bazı köylerde hayatı olumsuz etkiledi. Yağmurun şiddetini artırması üzerine oluşan sel bazı köy yollarında hasar oluşturdu. Toroslar ilçesine bağlı Değirmendere Mahallesi'nde de şiddetli yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı yollarda sel oluştu. Yağışın şiddetini artırmasının ardından taş ve topraklar yolları kapladı. Şiddetli yağış sırasında yolda oluşan sel, bir vatandaş tarafından da cep telefonu ile kaydedildi.

Köylülerden Levent Kurt, aşırı yağışların ardından yolda bulunan giderin tıkandığını ve evinin bulunduğu alan ile bahçesini su bastığını söyledi.

Yağışın hasar verdiği bölgelerde incelemede bulunan köy muhtarı Harun Karagöz de yağışların ardından bazı bölge yolların kapandığını belirterek, "Gerekli yerlere başvurularımızı yaptık. Mersin Büyükşehir ve Toroslar Belediyesinden gerekli ekipler en kısa sürede gelecek" dedi.