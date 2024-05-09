Mersin'de silah kaçakçılarına çifte operasyon - Son Dakika
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Mersin'de silah kaçakçılarına çifte operasyon

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Mersin polisinin düzenlediği çifte operasyonda yasa dışı silah ticareti yapan 3 kişi yakalandı. Operasyonda 10 adet ruhsatsız tabanca, 34 namlu, 22 kabza, 8 sürgü ve 6 adette tetik tertibatı ele geçirildi. İkinci operasyonda ise 7 ruhsatsız tabanca, 135 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

09.05.2024 09:44
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Mersin'de silah kaçakçılarına çifte operasyon

Mersin polisinin düzenlediği çifte operasyonda yasa dışı silah ticareti yapan 3 kişi yakalandı

MERSİN - Mersin polisinin düzenlediği çifte operasyonda yasa dışı silah ticareti yapan 3 kişi yakalandı. Operasyonda 10 adet ruhsatsız tabanca, 34 namlu, 22 kabza, 8 sürgü ve 6 adette tetik tertibatı ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekipleri yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmada polis 34 yaşındaki D.K'yi tespit etti. Şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin ikametinde ve müştemilatında yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 34 namlu, 8 sürgü, 6 tetik tertibatı, 22 kabza, 12 mermi, 1 kartuş ve silah yapımında kullanılan 20 adet küçük demir parça ele geçirildi. Şüpheli D.K., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İkinci operasyonda 7 ruhsatsız tabanca, 135 fişek ele geçirildi

Silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışmaların devam ettiği kentte İl Emniyet Müdürlüğü Mezitli Suç Önleme ve Soruşturma Büro amirliğine bağlı ekipler de 2 şüpheliyi belirledi. Polisin çalışmasında yasa dışı silah ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliler A.K. ve H.K'ye ait iki iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. İş yerlerinde yapılan aramada, 7 ruhsatsız tabanca, 135 mermi ve 10 dolu kartuş ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

(VEG-HİV-KU-Y)

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de silah kaçakçılarına çifte operasyon - Son Dakika

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