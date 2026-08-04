Mersin'de Skandal Kaza: Sürücü Yaralıların Üzerinden Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin'de Skandal Kaza: Sürücü Yaralıların Üzerinden Geçti

Mersin\'de Skandal Kaza: Sürücü Yaralıların Üzerinden Geçti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de otomobilin motosiklete çarpmasının ardından sürücü, yaralıların üzerinden geçerek kaçtı.

Mersin'de otomobil ile motosikletin çarpışmasının ardından sürücünün yerde yatan yaralıların üzerinden aracıyla geçerek kaçtığı kazada yaralanan aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi. Hastaneden çıkan aile yaşadıkları dehşeti anlatarak, şüphelinin en ağır cezayı almasını istedi.

Kaza, 5 gün önce Toroslar ilçesi Çağdaşkent Mahallesi 93073. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ani manevra yapan 34 KVA 057 plakalı Audi marka otomobil, karşı yönden gelen üzerinde ikisi çocuk 4 kişinin bulunduğu 33 CKP 09 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan çocuklardan 1'i kaputun üzerine, diğerleri yere düştü. Kaza sonrası otomobil sürücüsü aracından inerek, otomobilin ön kaputuna düşen küçük çocuğu diğer çocuğun yanına indirdi. Daha sonra yeniden aracına binen sürücü, yerde yatan yaralıların üzerinden otomobiliyle geçerek olay yerinden uzaklaştı. Kaza sonrası vatandaşlar yardım koşarak sağlık haberlerine haber verdi. Sağlık ekipleri baba Adem (37), anne Şeymanur (32) ile çocukları Muhammet Celal (7) ve Nisa Zübeyde Aksaç'ı (5) ambulanslarla Mersin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Hastanede tedavileri tamamlanan aile, taburcu edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde polis otomobil sürücüsü M.R.Y.'i (20), yakaladı. Sürücü 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçundan tutuklandı ayrıca trafik yönünden 47 bin 246 TL para cezası kesildi, ehliyeti 2 yıl geri alındı, aracı da trafikten men edildi.

"Şahsın bizim üzerimizden geçip gittiğini gördüm"

Yaşadığı dehşeti anlatan baba Adem Aksaç, çocuklarını parktan aldıktan sonra evlerine döndükleri sırada kazanın meydana geldiğini belirterek, "Kendi şeridimizde seyir halindeydik. Bir araç bir anda önümüze çıkarak bize çarptı. Çarpmanın etkisiyle hepimiz havaya savrulduk. Daha sonra şahsın bizim üzerimizden geçip gittiğini gördüm. O an şuurum yerinde değildi. Sonradan güvenlik kamerası görüntülerini izleyince psikolojim daha da bozuldu" dedi.

"Çocuklarım korku içinde"

Kazanın ardından hem kendisinin hem de ailesinin ciddi şekilde etkilendiğini söyleyen Aksaç, "İki kolum alçıda, vücudumuzun çeşitli yerlerinde yaralar var. Eşimin ve çocuklarımın da yaraları ve kırıkları bulunuyor. En ağır olan ise yaşadığımız psikolojik travma. Çocuklarım korku içinde, biz de aynı durumdayız. Kimsenin böyle bir olay yaşamasını istemem" diye konuştu.

Kazanın kendileri için bir trafik kazasının ötesine geçtiğini ifade eden Aksaç, "Eğer çarptıktan sonra dursaydı, 'Kazadır, insanlık hali' der geçerdik. Ama eşimin ve çocuklarımın üstünden bile bile geçmesi bizi derinden yaraladı. O an hayatın bittiğini düşündüm. Çocuklarım gözümün önüne geldi. Tek isteğimiz adaletin yerini bulması ve başka insanların canının yanmaması. Bu olay sadece bizim ailemizin başına gelmedi, yarın başkasının da başına gelebilir. İlk çarpmanın ardından dursaydı bunu kaza olarak değerlendirirdik. Ancak tekrar aracını sürerek insanların üzerinden geçmesi kabul edilemez. En ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi.

"En ağır cezayı alsın ki bir daha böyle bir olay yaşanmasın"

Yaralı motosiklet sürücüsünün ağabeyi Özcan Aksaç ise yaşananların bir trafik kazasının ötesinde olduğunu savunarak, şüphelinin en ağır cezayı almasını istedi. Türkiye'deki vatandaşlara çağrıda bulunan Aksaç, "Kardeşime ve çocuklarına bugün bunu yapan, yarın başkasına da yapabilir. İlk çarptığında dursaydı 'kazadır' der geçerdik. Ama kalkıp insanların üzerinden geçti. Bu kabul edilemez. En ağır cezayı alsın ki bir daha böyle bir olay yaşanmasın" dedi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Mersin, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de Skandal Kaza: Sürücü Yaralıların Üzerinden Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Laf atma kavgası ölümle bitti Kocasıyla gelince ortalık karıştı Laf atma kavgası ölümle bitti! Kocasıyla gelince ortalık karıştı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü “Asırlık Gece“ Belgesel çekimleri kapsamında trafiğe kapatıldı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü "Asırlık Gece" Belgesel çekimleri kapsamında trafiğe kapatıldı
Yaşlı adam evinde ölü bulundu: Mahalleli ile akrabalar birbirine girdi Yaşlı adam evinde ölü bulundu: Mahalleli ile akrabalar birbirine girdi
Saldırı büyüyor: Bitcoin cüzdanları güvende mi Saldırı büyüyor: Bitcoin cüzdanları güvende mi?
Araçta uyuya kalan 4 yaşındaki çocuğa sıcak çarptı, aylar önce fotoğraf çektirdiği yere defnedildi Araçta uyuya kalan 4 yaşındaki çocuğa sıcak çarptı, aylar önce fotoğraf çektirdiği yere defnedildi
Sürücülerin kabusu oldular İstanbul’da değnekçilere darbe Sürücülerin kabusu oldular! İstanbul'da değnekçilere darbe
Her birinin değeri 400 bin lira Tam 100 adet var Her birinin değeri 400 bin lira! Tam 100 adet var

10:06
Emeklilere zam farkının ödeneceği tarih netleşti
Emeklilere zam farkının ödeneceği tarih netleşti
09:55
Fatma Soydaş’tan mesaj var Cezaevi şartları ağır geldi
Fatma Soydaş'tan mesaj var! Cezaevi şartları ağır geldi
09:47
Trabzonspor’dan Dusan Vlahovic bombası İlk teklif yapıldı
Trabzonspor'dan Dusan Vlahovic bombası! İlk teklif yapıldı
09:08
Bakan Gürlek duyurdu 7 şirkete kayyum atandı, 72 şüpheli gözaltına alındı
Bakan Gürlek duyurdu! 7 şirkete kayyum atandı, 72 şüpheli gözaltına alındı
09:05
Akaryakıta son ayların en büyük indirimi geliyor
Akaryakıta son ayların en büyük indirimi geliyor
08:30
1009 gün sonra kürsüye çıkacak Kılıçdaroğlu’na soğuk duş
1009 gün sonra kürsüye çıkacak Kılıçdaroğlu'na soğuk duş
08:08
İstanbul’da ilginç görüntü Yolun ortasına yatıp telefonuyla oynadı
İstanbul'da ilginç görüntü! Yolun ortasına yatıp telefonuyla oynadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 10:32:48. #7.13#
SON DAKİKA: Mersin'de Skandal Kaza: Sürücü Yaralıların Üzerinden Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.