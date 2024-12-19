Mersin'de Tavuk Üretim Çiftliğinde Yangın: 4.500 Civciv Telef Oldu - Son Dakika
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Mersin'de Tavuk Üretim Çiftliğinde Yangın: 4.500 Civciv Telef Oldu

Mersin\'de Tavuk Üretim Çiftliğinde Yangın: 4.500 Civciv Telef Oldu

Mersin'in Tarsus ilçesindeki tavuk üretim çiftliğinde çıkan yangında yaklaşık 4.500 civciv telef oldu. Yangının nedeni henüz bilinmiyor, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

19.12.2024 21:07  Güncelleme: 21:14
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Mersin'in Tarsus ilçesinde tavuk üretim çiftliğinde çıkan yangında binlerce civciv telef oldu

Yangın, ilçeye bağlı kırsalda yer alan Kütüklü Mahallesi'nde bulunan tavuk üretim tesisinde çıktı. Alınan bilgiye göre, özel bir firmaya ait piliç üretim tesisinde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler tünel şeklindeki kümesin büyük bölümünü sardı. İhbar üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederek söndürdü.

Yangında yaklaşık 4 bin 500 adet 35 günlük civciv telef oldu, maddi hasar meydana geldi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Tavuk Üretim Çiftliğinde Yangın: 4.500 Civciv Telef Oldu - Son Dakika

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