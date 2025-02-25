Mersin'de Tefeci Operasyonu: 7 Tutuklama - Son Dakika
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Mersin'de Tefeci Operasyonu: 7 Tutuklama

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Mersin'de tefecilik yapan 7 kişi, 5.3 milyon TL'ye 9 milyon TL faiz istemekten tutuklandı.

25.02.2025 12:00
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Mersin'de tefeci operasyonu: 7 tutuklama

Şahısların, vatandaşlara verdikleri 5 milyon 300 bin TL karşılığında 9 milyon TL faiz istedikleri tespit edildi

MERSİN - Mersin'de tefecilik yaparak vatandaşlardan yüksek faizle para aldıkları iddiasıyla yakalanan 7 şüpheli tutuklandı. Şahısların, vatandaşlara borç olarak verdikleri 5 milyon 300 bin TL karşılığında 9 milyon TL faiz istedikleri tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tefecilik yapan şahıslara yönelik hassas ve titiz bir çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucu yüksek faizle tefecilik yaparak vatandaşlardan haksız kazanç sağladıkları belirlenen 7 şüpheli, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Vatandaşlara borç olarak verilen 5 milyon 300 bin TL karşılığında 9 Milyon TL faiz istedikleri tespit edilen şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve bunlara ait mühimmat ile uzun namlulu ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Mersin, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Tefeci Operasyonu: 7 Tutuklama - Son Dakika

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