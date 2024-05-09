Mersin\'de terk edilen bebeğin ailesinden gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakıldı

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Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde yol kenarına terk edilen bebeğin ailesinden gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlıyayla- Tarsus Karayolu'nda 5 Mayıs'ta yol kenarında bulunan bebekle ilgili soruşturmayı sürdürdü. Ekipler, bu kapsamda bebeğin annesi E.N.I. ile anneannesi F.I., dedesi R.I., teyzesi E.Ü. ve eniştesi T.Ü.'yü gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe serbest bırakıldı. Öte yandan, Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren bebeğin devlet korumasına alınacağı öğrenildi.

Çamlıyayla-Tarsus Karayolu Kızılalan mevkisinde 5 Mayıs'ta bir sürücü aracını park ettiği sırada yol kenarında bir bebek bulmuştu. Bebek, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılmıştı - MERSİN