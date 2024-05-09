Mersin'de terk edilen bebeğin ailesinden gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika
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Mersin'de terk edilen bebeğin ailesinden gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakıldı

Mersin\'de terk edilen bebeğin ailesinden gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakıldı

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde yol kenarına terk edilen bebeğin ailesinden gözaltına alınan 5 kişi, adliyeye sevk edildikten sonra serbest bırakıldı. Bebeğin tedavisi ise devlet koruması altında devam edecek.

09.05.2024 08:09
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Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde yol kenarına terk edilen bebeğin ailesinden gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlıyayla- Tarsus Karayolu'nda 5 Mayıs'ta yol kenarında bulunan bebekle ilgili soruşturmayı sürdürdü. Ekipler, bu kapsamda bebeğin annesi E.N.I. ile anneannesi F.I., dedesi R.I., teyzesi E.Ü. ve eniştesi T.Ü.'yü gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe serbest bırakıldı. Öte yandan, Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren bebeğin devlet korumasına alınacağı öğrenildi.

Çamlıyayla-Tarsus Karayolu Kızılalan mevkisinde 5 Mayıs'ta bir sürücü aracını park ettiği sırada yol kenarında bir bebek bulmuştu. Bebek, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılmıştı - MERSİN

Kaynak: İHA

Çamlıyayla, Mersin, Bebek, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de terk edilen bebeğin ailesinden gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de terk edilen bebeğin ailesinden gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika
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