Mersin'de terörle iltisaklı şüpheli araç kundaklama olayında suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de terörle iltisaklı şüpheli araç kundaklama olayında suçüstü yakalandı

Mersin\'de terörle iltisaklı şüpheli araç kundaklama olayında suçüstü yakalandı

Mersin'de meydana gelen araç kundaklama olaylarıyla ilgili çalışma başlatan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamera görüntülerinden tespit ettikleri terörle iltisaklı şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüphelinin araç kundaklama düzeneği yapımında kullanılan malzemelere de el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürerken, terör örgütleri ve uzantıları ile mücadele kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

30.04.2024 11:41  Güncelleme: 11:45
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Mersin'de 7 ayrı araç kundaklama olayına karıştığı belirlenen terörle iltisaklı şüpheli, suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte meydana gelen araç kundaklama olaylarıyla ilgili çalışma başlatan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamera görüntülerinden tespit ettiği şahsı takibe aldı. Ekipler, Y.A. adlı şüpheliyi, araç kundaklama olaylarında kullanılan düzeneği hazırlarken suçüstü yakaladı. Düzenek yapımında kullanılan malzemelere de el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, terör örgütleri ve uzantıları ile mücadelenin her alanda kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Kundaklama olayı kamerada

Öte yandan, Y.A.'nın gerçekleştirdiği kundaklama olaylarından biri güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, zanlının bir minibüsün yanına gelerek önüne bir madde koyduktan sonra aracın yandığı anlar yer aldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de terörle iltisaklı şüpheli araç kundaklama olayında suçüstü yakalandı - Son Dakika

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