Mersin'de Tır Kazası: 16 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti

Mersin'de feci kaza: 16 yaşındaki kız araçtan atladı, tır çarptı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde 16 yaşındaki kız çocuğu henüz bilinmeyen bir nedenle araçtan atladı, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza Tarsus girişinde D-400 karayolu Barboras Mahallesi Sait Polat Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki İ.H.B idaresindeki 01 AOC 95 kamyonet seyir halindeyken arka koltuğunda oturan Zeynep Yıldız henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir anda kapıyı açıp atladı. Yola düşen Yıldız'a, aynı yönde seyreden A.O. yönetimindeki 81 ACK 711 plakalı tanker çarptı. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kız çocuğunun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Bölgede yapılan inceleme sonrasında Yıldız'ın cenazesi otopsi Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.