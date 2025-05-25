Mersin'de TIR Kazası: Otoyol Savaş Alanına Döndü

İki tır ve bir otomobilin karıştığı kazada otoyol savaş alanına döndü

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesi Damlama mevkiinde 2 tır ve bir otomobilin karıştığı kaza sonrası otoyol savaş alanına döndü.

Edinilen bilgiye göre, Mersin- Tarsus Otoyolu Damlama mevkiinde 2 tır ve bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kaza sonrası tırlardan biri devrilirken, otomobil ise yoldan çıktı. Devrilen tırdaki deterjan kolileri yola savrulunca ortalık adeta savaş alanına döndü. Kazada yaralan olmazken, trafik bir süre Pozantı istikametine tek şeritten verildi.

Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği kazayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.