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Mersin'de Tır ve Otomobil Çarpıştı, Öğrenci Saniyelerle Ölüm Tehlikesinden Kurtuldu - Son Dakika
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Mersin'de Tır ve Otomobil Çarpıştı, Öğrenci Saniyelerle Ölüm Tehlikesinden Kurtuldu

Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye sevk edilirken, kaza anında yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan bir öğrenci saniyelerle ölüm tehlikesi atlattı.

Mersin\'de Tır ve Otomobil Çarpıştı, Öğrenci Saniyelerle Ölüm Tehlikesinden Kurtuldu
04.01.2024 - 16:02,
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Mersin'in Erdemli ilçesinde tırla otomobilin çarpıştığı trafik kazasında bir öğrencinin saniyelerle ölüm tehlikesi atlattığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan 3, şoka giren 1 olmak üzere 4 kişi hastaneye sevk edildi.

Kaza, ilçe merkezindeki Yaylayolu ışıklı kavşağında Mersin Antalya D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ali B. idaresindeki 33 AHP 81 plakalı tır ile İbrahim K. yönetimindeki 33 SZ 645 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle tır refüje çıktı. O sırada yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan bir kız öğrenci saniyeler içinde attığı bir adımla ölümden kurtuldu. Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazada yaralanan 3 kişi ile şoka giren kız öğrenci bölgeye sevk edilen ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası araçlar çekilerek yol trafiğe açıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Tır ve Otomobil Çarpıştı, Öğrenci Saniyelerle Ölüm Tehlikesinden Kurtuldu - Son Dakika


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