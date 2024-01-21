Mersin\'de Tombala Oynayan 17 Kişi Yakalandı, 85 Bin TL Cezası Kesildi

Mersin'de jandarma ekipleri tarafından kumar oynayan 17 şahıs suçüstü yakalandı, 85 bin TL idari para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Tarsus ilçesinde bir kahvehanede tombala yöntemiyle kumar oynatıldığını tespit etti. Bunun üzerine ekipler adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 17 şahıs kumar oynarken suçüstü yakalandı. Kumar oynayan her bir şahsa 5 bin TL olmak üzere toplam 85 bin TL idari para cezası kesildi.

Şahıslar ve işletme sahibi hakkında da gerekli adli işlemlerin yapıldığı bildirildi. - MERSİN