 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mersin'de Tombala Oynayan 17 Kişi Yakalandı, 85 Bin TL Cezası Kesildi - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de Tombala Oynayan 17 Kişi Yakalandı, 85 Bin TL Cezası Kesildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kahvehanede tombala oynatıldığı tespit edilen 17 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Her bir kişiye 5 bin TL olmak üzere toplamda 85 bin TL idari para cezası kesildi. Şahıslar ve işletme sahibi hakkında adli işlemler başlatıldı.

Mersin\'de Tombala Oynayan 17 Kişi Yakalandı, 85 Bin TL Cezası Kesildi
21.01.2024 - 09:20,
Abone Ol

Mersin'de jandarma ekipleri tarafından kumar oynayan 17 şahıs suçüstü yakalandı, 85 bin TL idari para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Tarsus ilçesinde bir kahvehanede tombala yöntemiyle kumar oynatıldığını tespit etti. Bunun üzerine ekipler adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 17 şahıs kumar oynarken suçüstü yakalandı. Kumar oynayan her bir şahsa 5 bin TL olmak üzere toplam 85 bin TL idari para cezası kesildi.

Şahıslar ve işletme sahibi hakkında da gerekli adli işlemlerin yapıldığı bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Tarsus, Mersin, Yakalama, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Tombala Oynayan 17 Kişi Yakalandı, 85 Bin TL Cezası Kesildi - Son Dakika


10:39
Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31
Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29
Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:20
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi
10:14
Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58
Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
09:50
Hindistan'da Yıkılan Caminin Yerine Tapınak Açılıyor Hindistan'da Yıkılan Caminin Yerine Tapınak Açılıyor

Son Dakika
10:39 Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31 Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29 Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:20 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16 Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi
10:14 Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58 Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
09:50 Hindistan'da Yıkılan Caminin Yerine Tapınak Açılıyor
09:50 Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu
09:41 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 11:07:10. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'de Tombala Oynayan 17 Kişi Yakalandı, 85 Bin TL Cezası Kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement