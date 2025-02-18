Mersin\'de Trafik Kazaları Güvenlik Kamerasında

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Mersin'de meydana gelen trafik kazaları hem cep telefonu kamerasına hem de güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza anlarının birinde sollama yapan otomobilin kamyonete çarpması, bir başkasında ise hızla gelen aracın yayaya vurma anı yer alırken, diğerinde de motosikletin devrilerek sürücüsünün bir aracın önüne düşmesi yansıdı.

Trafiğe kayıtlı 840 bin motorlu taşıtın bulunduğu Mersin'de her gün farklı farklı kazalar meydana geliyor. Alınan bilgiye göre, görüntülere yansıyan kazalar merkez Yenişehir ilçesinde meydana geldi. İlk kazada hızlanarak sollama yapmaya çalışan 33 plakalı otomobil o sırada geçmek istediği kamyonete çarptı. O anlar ise kamyonetin kasasında bulunan bir kişi tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Kazada yaralananın olmadığı öğrenildi.

Kazalardan ikincisi ise İstemihan Talay Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya hızla gelen bir otomobil çarptı. Yaya yaralanırken, otomobil ağaca çarparak durdu. Kaza anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Üçüncü kaza da Aydınlık Evler Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sağ şeritten giden motosiklet sürücüsünün önüne bir otomobil geçti. O sırada motosikletin araca dokunmasıyla sürücü savrularak bir otomobilin önüne düştü. O anlar ise otomobildeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son iki kazada yaralanan 2 kişinin de hastaneye kaldırıldığı bildirildi. - MERSİN