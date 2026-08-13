Mersin'de Traktör-Motosiklet Kazası - Son Dakika
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Mersin'de Traktör-Motosiklet Kazası

Mersin\'de Traktör-Motosiklet Kazası
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Mersin'de traktörle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasında.

Mersin'de traktör ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Mut ilçesi Cuma Pazarı üstündeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.B. idaresindeki traktör ile M.D. yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü M.D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsünün traktörün ön kısmının altına girdiği görüldü.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Motosiklet, 3. Sayfa, Mersin, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de Traktör-Motosiklet Kazası - Son Dakika

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