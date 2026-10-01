Mersin\'de Tuncer\'in azmettirdiği iddia edilen kurşunlamada görüntüler ortaya çıktı

Mersin'deki belediyelere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in azmettirici olduğu iddia edilen Yeni Parti Mersin İl Başkanlığı ile bir medya kuruluşunun kurşunlanması olayına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın belediyelerdeki ihale ve doğrudan temin işlemlerine ilişkin yürütüldüğü bildirildi. Ayrıca Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında husumetlisi olduğu kişilerin iş yerlerine silahlı saldırı düzenlettirdiği gerekçesiyle 'silahlı suç örgütü yöneticiliği' kapsamında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

Saldırıları gerçekleştiren 4 şüpheli tutuklandı

Tuncer'in azmettirici olduğu iddia edilen ve silahlı saldırı düzenlenen yerler arasında Yeni Parti İl Başkanlığı binası ile Çağın Medya adlı bir medya kuruluşunun da olduğu belirlendi. İki adrese yönelik düzenlenen silahlı saldırı anlarının güvenlik kamerasına da yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde motosikletli şahısların gelerek peş peşe ateş açma anları yer aldı. Görüntülerden yola çıkarak polisin yaptığı çalışmada eylemleri gerçekleştiren 4 şüphelinin gözaltına alınarak 14 Eylül'de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı öğrenildi.