Mersin'de tütün ve makaron fabrikasının 3 deposunda yangına itfaiye müdahale ediyor - Son Dakika
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Mersin'de tütün ve makaron fabrikasının 3 deposunda yangına itfaiye müdahale ediyor

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Mersin\'de tütün ve makaron fabrikasının 3 deposunda yangına itfaiye müdahale ediyor
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Merkez Akdeniz ilçesindeki Mersin 1. OSB'de tütün ve makaron üretim tesisinin 3 deposunda yangın çıktı. İtfaiye ve OSB ekipleri yangına müdahale ederken, çıkış nedeni ve boyutun kontrol altına alındıktan sonra netleşmesi bekleniyor.

Mersin 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan tütün ve makaron üretim fabrikasının 3 deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Yangın, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Huzurkent Mahallesi'ndeki organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren tütün ve makaron üretim tesisinde çıktı. Fabrikanın depolarından birinde başlayan yangın, daha sonra diğer depolara da sıçradı. İş yerinden yoğun duman ve alevler yükselirken, yangına Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile organize sanayi bölgesinde görevli söndürme ekipleri müdahale ediyor. Alevleri kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları sürerken, bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangının çıkış nedeni ve olayın boyutuna ilişkin incelemelerin, yangının kontrol altına alınmasının ardından netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA
3. SayfaAkdenizİtfaiyeMakaronGüncelMersinOlayOSBSon Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de tütün ve makaron fabrikasının 3 deposunda yangına itfaiye müdahale ediyor - Son Dakika
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