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Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu

Mersin\'de Uyuşturucu Operasyonu

Çamlıyayla'da jandarma, uyuşturucu ele geçirdi; 4 şüpheli gözaltına alındı ve 3'ü tutuklandı.

06.05.2025 11:45
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Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde jandarma ekiplerince bir otomobilde yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çamlıyayla ilesinde bazı şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşan ekipler, şahısları takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından dron destekli operasyon düzenleyen ekipler, zanlılara ait aracı durdurarak arama yaptı.

Yapılan aramada 166 gram bonzai, 53 gram kubar esrar, 40 gram metamfetamin, 3 uyuşturucu madde içme aparatı ile 4 adet cep telefonu ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 3'si tutuklandı, 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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