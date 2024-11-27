Mersin\'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

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Mersin'de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 gözaltı

MERSİN - Mersin'de jandarma ekiplerinin 3 ilçede düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Tarsus, Silifke ve Çamlıyayla ilçelerinde 4 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine şüphelileri takibe alan ekipler operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli de yakalanarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise 1 kilo 648 gram bonzai, 607 gram kubar esrar, 107 gram metamfetamin, 108 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ile 1'er adet tabanca, av tüfeği, bıçak ile bir miktar nakit para ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler adli işlemleri yapılması için jandarmaya götürüldü.