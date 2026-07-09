Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 5,25 Kg Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 5,25 Kg Esrar Ele Geçirildi

Mersin\'de Uyuşturucu Operasyonu: 5,25 Kg Esrar Ele Geçirildi
09.07.2026 11:17
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Mersin'de jandarma, uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheliyi yakaladı, 5,25 kg kubar esrar ele geçirdi.

Mersin'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda 5 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenişehir ilçesinde 2 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan ekipler, düzenledikleri operasyonla 2 zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 5 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirildi. El konulan uyuşturucu maddeye incelenmek üzere muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli tutuklandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Jandarma, Mersin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 5,25 Kg Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika

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