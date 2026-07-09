Mersin'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda 5 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenişehir ilçesinde 2 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan ekipler, düzenledikleri operasyonla 2 zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 5 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirildi. El konulan uyuşturucu maddeye incelenmek üzere muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli tutuklandı. - MERSİN
Son Dakika › 3. Sayfa › Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 5,25 Kg Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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