Mersin'de Uyuşturucu ve Silah Ticareti Operasyonu

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Mersin'de uyuşturucu ve silah ticareti yapan 3 şüpheli tutuklandı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde uyuşturucu madde ve silah ticareti yaptığı belirlenen suç örgütü çökertildi, 3 şüpheli tutuklandı. Jandarma ekipleri şüphelilerden biri makineli 4 tabanca ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Erdemli ilçesinde 4 şüphelinin birlikte uyuşturucu madde ve silah ticareti yaptığını belirledi. Bunun üzerine şüphelileri takibe alan ekipler, malzemeleri ele geçirmek amacıyla operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli yakalandı, yapılan aramalarda ise 1 adet makinalı tabanca, 3 adet tabanca, 67 adet fişek, 370 gram Uç isimli uyuşturucu madde, 48 adet uyuşturucu hap, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Jandarmada ifadesi alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, bir ise ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.