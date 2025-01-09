Mersin'de uyuşturucu ve silah ticareti yapan 3 şüpheli tutuklandı
MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde uyuşturucu madde ve silah ticareti yaptığı belirlenen suç örgütü çökertildi, 3 şüpheli tutuklandı. Jandarma ekipleri şüphelilerden biri makineli 4 tabanca ele geçirdi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Erdemli ilçesinde 4 şüphelinin birlikte uyuşturucu madde ve silah ticareti yaptığını belirledi. Bunun üzerine şüphelileri takibe alan ekipler, malzemeleri ele geçirmek amacıyla operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli yakalandı, yapılan aramalarda ise 1 adet makinalı tabanca, 3 adet tabanca, 67 adet fişek, 370 gram Uç isimli uyuşturucu madde, 48 adet uyuşturucu hap, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Jandarmada ifadesi alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, bir ise ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Mersin'de Uyuşturucu ve Silah Ticareti Operasyonu - Son Dakika
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