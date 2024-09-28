Mersin'de Vinç Tamircisi Düşerek Hayatını Kaybetti

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Mersin'de 8'inci kattan düşen vinç tamircisi hayatını kaybetti

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde 8'inci katta yük çekme vincini monte eden tamirci, kalıplara bir işçinin söküm için vurmasıyla dengesini kaybedip düşerek hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Koyuncu Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerindeki bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, İnşaatın 8'inci katında motor tamiri servisinde çalışan Öner S.(28), yük çekme vincini monte etmeye başladı. Bu sırda diğer işçiler de kalıp sökme işine geçti. Bir işçinin kalıpların sökülmesi için vurmasıyla Öner S. dengesini kaybedip aşağı düştü. Olayı görenler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri 28 yaşındaki işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin çevre güvenliği almasının ardından olay yerinde inceleme yapıldı. Polis ve savcının incelemesinin ardından şahsın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.