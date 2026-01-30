Mersin'de selin yaraları sarılıyor - Son Dakika
Mersin'de selin yaraları sarılıyor

30.01.2026 17:03  Güncelleme: 17:09
Mersin'de etkili olan sağanak yağışlar, su baskınlarına ve yaşamı olumsuz etkileyen sel felaketine yol açtı. Ekipler, selin etkilerini azaltmak için bölgede su tahliye ve temizlik çalışmaları yürütüyor.

Mersin'de su baskınları ve sele neden olan yağışların ardından ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Mersin merkez ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Merkez Mezitli ilçesinde bulunan Mezitli Deresi ile Deniz Mahallesi'ndeki Tece Deresi'nin taşmasıyla birlikte çevrede su taşkınları meydana geldi. Dere yatağının taşması sonucu Gazi Mustafa Kemal Bulvarı sular altında kalırken, yol bir süreliğine araç trafiğine kapatıldı. Su taşkını nedeniyle dere çevresinde bulunan çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Derenin denizle birleştiği bölgede ise kahverengi bir görüntü oluştu. Park halindeki bazı araçlar da taşkın nedeniyle zarar gördü. Bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından kaydedilen cep telefonu görüntülerinde, derenin taşması sonucu araçların suya kapıldığı anlar yer aldı. Vatandaşlar çamura gömülen araçlarını kurtarmak için çalışma başlattı.

Yaşanan sel felaketinin ardından bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, su tahliye ve temizlik çalışmalarına başladı. Ekiplerin, taşkından etkilenen bölgelerde olumsuzlukların giderilmesi için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de Mersin'de etkili olan yağışların ardından kırsal mahallelerde oluşan olumsuzluklara karşı sahada yoğun bir çalışma yürütüyor. Kepçe ve greyderlerle yol açma, kanal temizleme ve su tahliye çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için seferber oldu.

Valilikten açıklama

Öte yandan Mersin Valiliği de olumsuz hava şatları ve yağışlara karşı uyarıda bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde yer yer su taşkınları yaşanmıştır. Yapılan ilk tespitlere göre şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya yaralanan vatandaşımız bulunmamaktadır. İlgili tüm birimler sahada koordineli şekilde çalışmalarını sürdürmekte, gerekli kontrol ve müdahale faaliyetleri yürütülmektedir. Gelişmeler yakından takip edilmekte olup, kamuoyu düzenli olarak bilgilendirilecektir. Yağışlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Mersin, Çevre, Son Dakika

