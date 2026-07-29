Mersin’de yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü

Mersin'in Silifke ilçesinde yerleşim alanında otluk alanda çıkıp büyüyen yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle zamanında kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Silifke ilçesine bağlı Yeşilovacık Mahallesi sınırlarında evlerin ve ağaçlık alanların olduğu bölgede sabah saat 05.00 sıralarında otluk alanda yangın çıktı. Yangını fark edenler 112 Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez, durumu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi. Orman Genel Müdürlüğü koordinesinde 5 yangın söndürme helikopteri, 9 arazöz ve 3 su tankı sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale eden ekiplere Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de destek verdi. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla alevler çevredeki yerleşim alanlarına sıçramadan havadan ve karadan çok sayıda ekibin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın tamamen söndürülürken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor.