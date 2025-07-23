Mersin\'de Yangın Önlemi Artırıldı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaz aylarında çıkabilecek orman yangınlarına karşı önlemlerini artırarak devriye faaliyetlerine hız verdi.

Jandarma asayiş timleri, orman yollarında devriye görevini sürdürürken, sarp ve ulaşılması güç alanlar ise insansız hava araçları (dron) ile taranıyor. Ormanlık bölgelerde oluşturulan kontrol noktalarında araçlar tek tek durdurularak denetime tabi tutuluyor, sürücüler orman yangınlarına karşı uyarılıyor.

Ekipler, orman köylerinde yaptıkları anonslarla vatandaşlara ormanlık alanlara izinsiz girişin, ateş yakmanın ve kamp yapmanın yasak olduğu hatırlatmasında bulunuyor. Ayrıca, her türlü şüpheli durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi isteniyor.

Jandarma ekipleri, orman yangınlarına karşı denetim ve önleme çalışmalarının yaz boyunca kararlılıkla süreceğini belirterek, 'ormanlarımız geleceğimizdir' mesajını paylaştı. - MERSİN