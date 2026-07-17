Mersin'de Yangın Paniği: İtfaiye Müdahale Etti

Mersin Toptancılar Hal Kompleksinde çatı tadilatı sırasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, yangın Akdeniz ilçesindeki Toptancılar Hal Kompleksinde sebze ve meyve sevkiyatı yapan bir işletmeye ait plastik sandık ve tahta paletlerin bulunduğu depoda meydana geldi. İddiaya göre, çatı tadilatı sırasında yapılan kaynak çalışması esnasında çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Alevleri fark eden çalışanların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında yaralanan olmazken, depo kullanılamaz hale geldi. - MERSİN