Mersin’de yangında mahsur kalan cennet papağanını itfaiye kurtardı

Mersin'de bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının diğer katlara sıçraması önlenirken, yoğun dumanın kapladığı evde mahsur kalan cennet papağanı kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, olay Yenişehir ilçesi İnönü Mahallesi 1403 Sokak'taki Direkçi Apartmanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, dairenin mutfak bölümündeki çamaşır makinesinden kaynaklanan yangını fark eden ev sahibi M.F.K., ailesiyle birlikte dışarı çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Yenişehir İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, sağlık görevlileri ve polis sevk edildi. Yangının üst katlara sıçrama ihtimalini değerlendiren ekipler, öncelikle yangının çıktığı dairenin üzerindeki katlarda bulunan vatandaşları güvenli şekilde tahliye etti. Tahliye sırasında dumandan etkilenen bazı vatandaşlar, olay yerinde hazır bulunan sağlık ekiplerince kontrol edildi. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığı öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin içeriden gerçekleştirdiği müdahale sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları sırasında ev sahiplerinin içeride bir cennet papağanı bulunduğunu bildirmesi üzerine itfaiye personeli yeniden daireye girerek arama çalışması başlattı.

Yoğun dumanın etkili olduğu evde yapılan titiz arama sonucu cennet papağanı sağ olarak bulunarak güvenli şekilde dışarı çıkarıldı. Sahibine teslim edilen papağanın kurtarılması ev sahiplerine büyük sevinç yaşattı. Ev sahibi M.F.K., hem yangının kısa sürede söndürülmesi hem de ailelerinin bir parçası olarak gördükleri papağana yeniden kavuşmaları nedeniyle itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, dairede maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.