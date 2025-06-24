Mersin\'de Yaya Çarpan Araç Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Mersin'de aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Mersin- Antalya D-400 karayolunda Erdemli ilçesi Kargıpınarı Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, C.İ. idaresindeki 33 BBE 518 plakalı araç, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 75 yaşındaki Osman D.'ye çarptı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgede yapılan inceleme sonrasında adamın cenazesi hastane morguna götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN