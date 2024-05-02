Mersin'de yıldırım düşen müstakil ev alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Mersin'de yıldırım düşen müstakil ev alevlere teslim oldu

Mersin'in Erdemli ilçesinde yıldırım düşen müstakil evde yangın çıktı. Evde bulunan 4 kişilik aile yaralanmazken, ağır maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

02.05.2024 23:18
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Mersin'de yıldırım düşen müstakil ev alevlere teslim oldu

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde yıldırım düşen müstakil evde yangın çıktı. 4 kişilik ailenin yaşadığı evde yaralanan olmazken, çıkan yangında ağır maddi hasar oluştu.

Olay ilçe merkezine yaklaşık 14 kilometre mesafedeki Elvanlı Mahallesi'nde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre Merkez 19 Sokakta bulunan Haydar H.'ye ait 2 katlı müstakil evin üzerine yıldırım düştü. Ardından da 4 kişilik ailenin ikamet ettiği ikinci katta yangın çıktı. Kısa sürede evi alevler kapladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yıldırım düştüğü esnada aile fertlerinin zemin katta bulunduğu öğrenildi. Ağır maddi hasar oluşan evde yaralanan olmazken, itfaiye ekiplerince soğutma çalışması yapıldı.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Mersin'de yıldırım düşen müstakil ev alevlere teslim oldu - Son Dakika
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