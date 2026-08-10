Mersin'de Zincirleme Kazalar: 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin'de Zincirleme Kazalar: 2 Yaralı

Mersin\'de Zincirleme Kazalar: 2 Yaralı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de iki ayrı trafik kazasında motosiklet ve elektrikli bisiklet sürücüleri hafif yaralandı. İlk kaza Akdeniz ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu, ikincisi ise Yenişehir'de yaya geçidinde elektrikli bisiklete otomobilin çarpmasıyla meydana geldi. Kaza anları kameraya yansıdı, soruşturma sürüyor.

Mersin'de meydana gelen motosiklet, elektrikli bisiklet ve araçların karıştığı kaza anları kameralara saniye saniye yansırken, 2 kişi hafif yaralandı.

Kazalardan biri merkez Akdeniz ilçesi Atatürk Parkı sahil yolunda meydana geldi. İddiaya göre, 06 GLD 21 plakalı otomobilin sürücüsü, sola dönüşün yasak olduğu noktadan dönüş yapmak istediği sırada karşı yönden gelen E.A. idaresindeki 33 ASJ 208 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Toros Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsünün hafif yaralandığı öğrenildi. Kazada otomobil ve motosiklette maddi hasar meydana gelirken korku dolu o anlar da kameraya yansıdı.

İkinci kaza ise merkez Yenişehir ilçesinde meydana gelen başka bir kazada ise yaya geçidinden elektrikli bisikletiyle geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklet sürücüsü yola savruldu. Savrulan sürücü yaralanıp hastaneye kaldırılırken kaza anı da çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazalarla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Motosiklet, 3. Sayfa, Mersin, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de Zincirleme Kazalar: 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksim’de korku dolu anlar “Benimle kal“ diyerek peşine takıldı Taksim'de korku dolu anlar! "Benimle kal" diyerek peşine takıldı
İran’da Devrim Muhafızları eski komutanı Rızai’ye yeni görev İran'da Devrim Muhafızları eski komutanı Rızai'ye yeni görev
Fener’in eski yıldızından füze Bursaspor sezona galibiyetle başladı Fener'in eski yıldızından füze! Bursaspor sezona galibiyetle başladı
Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar Maaşlar artacak Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar! Maaşlar artacak
Alaca’da kayıp adam şarampolde ölü bulundu Alaca'da kayıp adam şarampolde ölü bulundu
Samsun’da dayı ve yeğeni denizde boğuldu Samsun'da dayı ve yeğeni denizde boğuldu

01:53
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu çerçeve yasaya hayır diyen vekillere tek tek teşekkür etti
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu çerçeve yasaya hayır diyen vekillere tek tek teşekkür etti
01:34
Bahçeli’den Kurtulmuş’a “Birliğin Gücü Milli İradenin Kararı“ temalı hediye
Bahçeli'den Kurtulmuş'a "Birliğin Gücü Milli İradenin Kararı" temalı hediye
01:09
Çerçeve yasaya bağımsız milletvekillerinden tek ’ret’ Koray Aydın’dan
Çerçeve yasaya bağımsız milletvekillerinden tek 'ret' Koray Aydın'dan
00:25
“Terörsüz Türkiye“ yasasında oy dağılımı belli oldu: En büyük çatlak Yeni Parti’de
"Terörsüz Türkiye" yasasında oy dağılımı belli oldu: En büyük çatlak Yeni Parti'de
00:10
DEM Parti’nin çerçeve yasa sonrası beklediği bir karar daha var: MGK kararının gecikmemesini ümit ediyoruz
DEM Parti'nin çerçeve yasa sonrası beklediği bir karar daha var: MGK kararının gecikmemesini ümit ediyoruz
23:11
Bahçeli, çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Partili isimlerle tokalaştı
Bahçeli, çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Partili isimlerle tokalaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2026 06:00:34. #7.13#
SON DAKİKA: Mersin'de Zincirleme Kazalar: 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.