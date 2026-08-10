Mersin\'de Zincirleme Kazalar: 2 Yaralı

Mersin'de meydana gelen motosiklet, elektrikli bisiklet ve araçların karıştığı kaza anları kameralara saniye saniye yansırken, 2 kişi hafif yaralandı.

Kazalardan biri merkez Akdeniz ilçesi Atatürk Parkı sahil yolunda meydana geldi. İddiaya göre, 06 GLD 21 plakalı otomobilin sürücüsü, sola dönüşün yasak olduğu noktadan dönüş yapmak istediği sırada karşı yönden gelen E.A. idaresindeki 33 ASJ 208 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Toros Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsünün hafif yaralandığı öğrenildi. Kazada otomobil ve motosiklette maddi hasar meydana gelirken korku dolu o anlar da kameraya yansıdı.

İkinci kaza ise merkez Yenişehir ilçesinde meydana gelen başka bir kazada ise yaya geçidinden elektrikli bisikletiyle geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklet sürücüsü yola savruldu. Savrulan sürücü yaralanıp hastaneye kaldırılırken kaza anı da çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazalarla ilgili soruşturma sürüyor.