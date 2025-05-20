Mersin'deki Fabrikada Yangın: Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mersin'deki Fabrikada Yangın: Kontrol Altına Alındı

Mersin\'deki Fabrikada Yangın: Kontrol Altına Alındı

Jameson fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor. Can kaybı yok.

20.05.2025 10:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de ses sistemleri üzerine elektronik ürünler üreten Jameson isimli fabrikada çıkan yangınla ilgili açıklama yapan Vali Atilla Toros, "Yangın kontrol altına alındı diyebiliriz, büyük bir bölümde soğutma çalışmaları yapılıyor" dedi.

Yangın, sabah saatlerinde merkez Toroslar ilçesi Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi Akbelen Bulvarı üzerinde bulunan Jameson isimli ses sistemleri üzerine elektronik üretim yapan fabrikada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark edenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk ederken, İl Emniyet Müdürlüğü'nden de TOMA'ları yönlendirdi. Sağlık ekipleri de tedbir amaçlı bölgeye gönderildi. Alev alev yanan fabrika nedeniyle gökyüzünü dumanlar kapladı. İtfaiye ve TOMA'ların birçok noktadan müdahale ettiği, bir çalışanın dumandan etkilendiği yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Mersin Valisi Atilla Toros da bölgeye giderek yerinde bilgi aldı.

Yangın bölgesinde gazetecilere açıklamada bulunan Vali Toros, yaklaşık 6 bin 800 metrekarelik bir alanda bulunan iş yerinde çıkan yangından sabah 06.14 civarında gelen ihbarla haberlerinin olduğunu söyledi.

İhbarla birlikte 112 Acil Komuta Merkezi'nin yönlendirmesiyle itfaiye araçlarının yangın bölgesine ulaşarak müdahaleye başladığını belirten Vali Toros, "Şu ana kadar da 12 itfaiye, 4 TOMA, Orman Bölge Müdürlüğü'nden 2 aracımız yangına müdahale ediyor. Çok şükür herhangi bir can kaybı yok. Bu en büyük sevincimiz. Geçmiş olsun diyorum. Yangın kontrol altına alındı diyebiliriz, soğutma çalışmaları yapılıyor büyük bir bölümde. -1 kotunda kimyasal maddelerin olduğu bir yer var, oraya sıçramaması ile alakalı arkadaşların yoğun bir çabası var. İnşallah o da kontrol altına alınırsa adli ve idari soruşturmayla beraber konu araştırılacak" dedi.

"Gece iş yerinde bir koku gelmiş"

Açıklamasını sürdüren Toros," Sebebine ilişkin şu an halihazırda bir değerlendirme yapamıyoruz, yapılamıyor. O da tahkikatın sonucunda belli olacak. Burası ses sistemleri üretilen bir iş yeri. Büyük bir alan. Gece saatlerinde bir kokudan bahsedilerek iş yerinde kendi aralarında konuşmalar olmuş ama sebebi bir türlü anlaşılamamış. Ona ilişkin olarak da bir değerlendirme mutlaka yapılacak. Sebebini de araştıracağız. Adli ve idari yönden bir tahkikat başlatacağız" diyerek sözlerini tamamladı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Atilla Toros, Güvenlik, Ekonomi, 3-sayfa, İtfaiye, mersin, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'deki Fabrikada Yangın: Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
403 öğrencinin diploması iptal edildi 403 öğrencinin diploması iptal edildi
Kış uykusundan uyanan ayılar belediye başkanının evini bastı Kış uykusundan uyanan ayılar belediye başkanının evini bastı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan AK Partili rektöre sert sözler Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan AK Partili rektöre sert sözler
Galatasaray’ı eleştiren Mourinho yıllar önce aynı şeyi yapmış Galatasaray'ı eleştiren Mourinho yıllar önce aynı şeyi yapmış
9 puan farktan şampiyonluğu veren antrenör hemen kovuldu 9 puan farktan şampiyonluğu veren antrenör hemen kovuldu
Putin-Trump görüşmesinin saati belli oldu Putin-Trump görüşmesinin saati belli oldu
Fenerbahçe’nin yıldızından taraftarı delirtecek tatil paylaşımı Fenerbahçe'nin yıldızından taraftarı delirtecek tatil paylaşımı
Küle dönen kamyonette baba ve oğlunun cesedi bulundu Küle dönen kamyonette baba ve oğlunun cesedi bulundu
20 milyon liralık lüks otomobil alev alev yanarak küle döndü 20 milyon liralık lüks otomobil alev alev yanarak küle döndü
Kanarya ön eleme oynayacak Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi yolu Kanarya ön eleme oynayacak! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu
Havalimanında polis ve yolculara saldıran saldırgan, polis tarafından öldürüldü Havalimanında polis ve yolculara saldıran saldırgan, polis tarafından öldürüldü

10:40
Görüntü Türkiye’den Hastalıktan ve kuduzdan ölen köpeklerin mezarlarını açmaya kalktılar
Görüntü Türkiye'den! Hastalıktan ve kuduzdan ölen köpeklerin mezarlarını açmaya kalktılar
10:33
Kırmızı bültenle aranan 4 suçlu yakalanarak Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan 4 suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi
10:31
İBB’ye düzenlenen 3. dalga operasyonunun detayları Taner Çetin’in rüşvet çarkı ifşa oldu
İBB'ye düzenlenen 3. dalga operasyonunun detayları! Taner Çetin'in rüşvet çarkı ifşa oldu
09:50
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’a tepki yağıyor
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a tepki yağıyor
08:12
İBB’ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu 22 gözaltı kararı
İBB'ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu! 22 gözaltı kararı
15:35
Galatasaray’ın eski efsanesi Ergün Penbe, 3. Lig ekibine imza attı
Galatasaray'ın eski efsanesi Ergün Penbe, 3. Lig ekibine imza attı
15:28
Futbolseverler müjde Kritik maç şifresiz kanalda
Futbolseverler müjde! Kritik maç şifresiz kanalda
15:27
Acun Ilıcalı’ya Emre Belözoğlu’ndan kötü haber
Acun Ilıcalı'ya Emre Belözoğlu'ndan kötü haber
15:19
Depremde yüzeyin yarılma anı ilk kez görüntülendi
Depremde yüzeyin yarılma anı ilk kez görüntülendi
15:12
Bahçeli’nin “komisyon“ önerisine Kurtulmuş Gabar’dan yanıt verdi
Bahçeli'nin "komisyon" önerisine Kurtulmuş Gabar'dan yanıt verdi
15:06
Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile 19 Mayıs etkinliklerine katıldı
Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile 19 Mayıs etkinliklerine katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2025 10:56:07. #7.13#
SON DAKİKA: Mersin'deki Fabrikada Yangın: Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.