Mersin\'deki Fabrikada Yangın: Kontrol Altına Alındı

Mersin'de ses sistemleri üzerine elektronik ürünler üreten Jameson isimli fabrikada çıkan yangınla ilgili açıklama yapan Vali Atilla Toros, "Yangın kontrol altına alındı diyebiliriz, büyük bir bölümde soğutma çalışmaları yapılıyor" dedi.

Yangın, sabah saatlerinde merkez Toroslar ilçesi Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi Akbelen Bulvarı üzerinde bulunan Jameson isimli ses sistemleri üzerine elektronik üretim yapan fabrikada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark edenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk ederken, İl Emniyet Müdürlüğü'nden de TOMA'ları yönlendirdi. Sağlık ekipleri de tedbir amaçlı bölgeye gönderildi. Alev alev yanan fabrika nedeniyle gökyüzünü dumanlar kapladı. İtfaiye ve TOMA'ların birçok noktadan müdahale ettiği, bir çalışanın dumandan etkilendiği yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Mersin Valisi Atilla Toros da bölgeye giderek yerinde bilgi aldı.

Yangın bölgesinde gazetecilere açıklamada bulunan Vali Toros, yaklaşık 6 bin 800 metrekarelik bir alanda bulunan iş yerinde çıkan yangından sabah 06.14 civarında gelen ihbarla haberlerinin olduğunu söyledi.

İhbarla birlikte 112 Acil Komuta Merkezi'nin yönlendirmesiyle itfaiye araçlarının yangın bölgesine ulaşarak müdahaleye başladığını belirten Vali Toros, "Şu ana kadar da 12 itfaiye, 4 TOMA, Orman Bölge Müdürlüğü'nden 2 aracımız yangına müdahale ediyor. Çok şükür herhangi bir can kaybı yok. Bu en büyük sevincimiz. Geçmiş olsun diyorum. Yangın kontrol altına alındı diyebiliriz, soğutma çalışmaları yapılıyor büyük bir bölümde. -1 kotunda kimyasal maddelerin olduğu bir yer var, oraya sıçramaması ile alakalı arkadaşların yoğun bir çabası var. İnşallah o da kontrol altına alınırsa adli ve idari soruşturmayla beraber konu araştırılacak" dedi.

"Gece iş yerinde bir koku gelmiş"

Açıklamasını sürdüren Toros," Sebebine ilişkin şu an halihazırda bir değerlendirme yapamıyoruz, yapılamıyor. O da tahkikatın sonucunda belli olacak. Burası ses sistemleri üretilen bir iş yeri. Büyük bir alan. Gece saatlerinde bir kokudan bahsedilerek iş yerinde kendi aralarında konuşmalar olmuş ama sebebi bir türlü anlaşılamamış. Ona ilişkin olarak da bir değerlendirme mutlaka yapılacak. Sebebini de araştıracağız. Adli ve idari yönden bir tahkikat başlatacağız" diyerek sözlerini tamamladı. - MERSİN