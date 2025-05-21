Mersin'deki Jameson Fabrikasında Yangın: Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Mersin'deki fabrika yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

MERSİN - Mersin'de oto ses ve görüntü sistemleri üzerine elektronik ürünler üreten Jameson isimli fabrikada çıkan yangında soğutma çalışmaları sürerken, zarar da gün yüzüne çıktı. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından iş makineleriyle fabrikada temizlik yapılacağı öğrenildi.

Yangın, dün sabah saat 06.00 sıralarında merkez Toroslar ilçesi Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi Akbelen Bulvarı'nda bulunan Jameson isimli oto ses ve görüntü sistemleri üzerine üretim yapan fabrikada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle 200'den fazla kişinin çalıştığı yaklaşık 6 bin 800 metrekarelik alana kurulu işletmede çıkan yangını fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Merkez, bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk ederken, İl Emniyet ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın nedeniyle gökyüzünü dumanlar kaplarken, itfaiye ekipleri ve TOMA'lar birçok noktadan müdahale ederek yangını dün öğle saatlerinde kontrol altına aldı. Mersin Valisi Atilla Toros'un da olay yerine gelerek bilgi aldığı yangını soğutma çalışmaları, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bugün öğle saatlerine kadar sürdü.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri çalışmasını sürdürürken, yangın nedeniyle yaşanan zarar da gün yüzüne çıktı. Çok sayıda oto ses ve görüntü sisteminin zarar gördüğü yangında, işletmenin büyük bölümü de kullanılamaz hale geldi. Yangının fazla etkilemediği idari kısımda ise temizlik çalışmaları yapıldığı gözlendi. Bazı çalışanlar yanan işletmeyi incelerken, bazıları da fabrika çevresinde bekleyişini sürdürdü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürerken, olay yeri inceleme ekiplerinin yapacağı incelemenin ardından iş makineleriyle fabrikada temizlik yapılacağı öğrenildi.