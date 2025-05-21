Mersin'deki Jameson Fabrikasında Yangın: Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mersin'deki Jameson Fabrikasında Yangın: Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

21.05.2025 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de Jameson isimli oto ses ve görüntü sistemleri üreten fabrikada çıkan yangında soğutma çalışmaları sürerken, yangının neden olduğu zarar gün yüzüne çıkıyor. Olay yerinde incelemeler devam ediyor.

Mersin'deki fabrika yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

MERSİN - Mersin'de oto ses ve görüntü sistemleri üzerine elektronik ürünler üreten Jameson isimli fabrikada çıkan yangında soğutma çalışmaları sürerken, zarar da gün yüzüne çıktı. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından iş makineleriyle fabrikada temizlik yapılacağı öğrenildi.

Yangın, dün sabah saat 06.00 sıralarında merkez Toroslar ilçesi Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi Akbelen Bulvarı'nda bulunan Jameson isimli oto ses ve görüntü sistemleri üzerine üretim yapan fabrikada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle 200'den fazla kişinin çalıştığı yaklaşık 6 bin 800 metrekarelik alana kurulu işletmede çıkan yangını fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Merkez, bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk ederken, İl Emniyet ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın nedeniyle gökyüzünü dumanlar kaplarken, itfaiye ekipleri ve TOMA'lar birçok noktadan müdahale ederek yangını dün öğle saatlerinde kontrol altına aldı. Mersin Valisi Atilla Toros'un da olay yerine gelerek bilgi aldığı yangını soğutma çalışmaları, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bugün öğle saatlerine kadar sürdü.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri çalışmasını sürdürürken, yangın nedeniyle yaşanan zarar da gün yüzüne çıktı. Çok sayıda oto ses ve görüntü sisteminin zarar gördüğü yangında, işletmenin büyük bölümü de kullanılamaz hale geldi. Yangının fazla etkilemediği idari kısımda ise temizlik çalışmaları yapıldığı gözlendi. Bazı çalışanlar yanan işletmeyi incelerken, bazıları da fabrika çevresinde bekleyişini sürdürdü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürerken, olay yeri inceleme ekiplerinin yapacağı incelemenin ardından iş makineleriyle fabrikada temizlik yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, İnceleme, İtfaiye, 3-sayfa, Ekonomi, Mersin, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'deki Jameson Fabrikasında Yangın: Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump Netanyahu’ya resti çekti: Gazze’de savaş durmazsa ABD Tel Aviv’i terk edecek Trump Netanyahu'ya resti çekti: Gazze'de savaş durmazsa ABD Tel Aviv'i terk edecek
İçişleri Bakanlığı ’30 ilçeye vali atanacağı’ iddiasını yalanladı İçişleri Bakanlığı '30 ilçeye vali atanacağı' iddiasını yalanladı
İstanbul’da okulda skandal Öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı, yetmedi hakaret etti İstanbul'da okulda skandal! Öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı, yetmedi hakaret etti
Dev final öncesi kızdıran soru: Ben bir soytarı değilim Dev final öncesi kızdıran soru: Ben bir soytarı değilim
AB, İsrail’le ticari ortaklık anlaşmasını gözden geçirmeye karar verdi AB, İsrail'le ticari ortaklık anlaşmasını gözden geçirmeye karar verdi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Alevi örgütlerinin tepkisini çeken sözlerine açıklık getirdi TBMM Başkanı Kurtulmuş, Alevi örgütlerinin tepkisini çeken sözlerine açıklık getirdi
Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarının yeri ve zamanını duyurdu Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarının yeri ve zamanını duyurdu
Hikmet Karaman, Zimbru’ya istediği dünyaca ünlü golcüyü açıkladı Hikmet Karaman, Zimbru'ya istediği dünyaca ünlü golcüyü açıkladı
Kaşar peynirde akılalmaz dolandırıcılık Tonlarca ele geçirildi Kaşar peynirde akılalmaz dolandırıcılık! Tonlarca ele geçirildi
Sevgilisini öldürüp intihar etmişti Veda mektubunda anlattıkları kafa karıştırıcı Sevgilisini öldürüp intihar etmişti! Veda mektubunda anlattıkları kafa karıştırıcı
İBB soruşturmasında ’kasa’ olarak anılan Fatih Keleş’in kardeşi de tutuklandı İBB soruşturmasında 'kasa' olarak anılan Fatih Keleş'in kardeşi de tutuklandı

17:07
Moskova’ya yapılan İHA saldırılarından ilk görüntüler
Moskova'ya yapılan İHA saldırılarından ilk görüntüler
16:46
Moskova’da peş peşe İHA saldırıları Havalimanlarında uçuşlar durduruldu
Moskova'da peş peşe İHA saldırıları! Havalimanlarında uçuşlar durduruldu
16:44
İşçiler her şeyi anlattı Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki hakkında bomba iddia
İşçiler her şeyi anlattı! Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki hakkında bomba iddia
13:36
İmamoğlu’nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı
İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı
00:03
Trump’tan 175 milyar dolarlık proje: Uzaydan bile gelse koruyacağız
Trump'tan 175 milyar dolarlık proje: Uzaydan bile gelse koruyacağız
23:26
Fatih Terim’in Al Shabab’ı şampiyona kaybetti
Fatih Terim'in Al Shabab'ı şampiyona kaybetti
23:26
Kıvanç Tatlıtuğ, oğluyla güreştiği keyifli anları paylaştı
Kıvanç Tatlıtuğ, oğluyla güreştiği keyifli anları paylaştı
23:02
Osimhen durmuyor Türkiye’de bir rekoru daha kırabilir
Osimhen durmuyor! Türkiye'de bir rekoru daha kırabilir
22:49
Ali Koç’a bir darbe de eski dostu Metin Sipahioğlu’ndan
Ali Koç'a bir darbe de eski dostu Metin Sipahioğlu'ndan
22:40
İmamoğlu’nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi
İmamoğlu'nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi
22:24
Uykusunda dişlerini yuttu, dayanılmaz öksürükle hastaneye koştu
Uykusunda dişlerini yuttu, dayanılmaz öksürükle hastaneye koştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2025 17:51:59. #7.13#
SON DAKİKA: Mersin'deki Jameson Fabrikasında Yangın: Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.