Mersin Erdemli\'de dönüş yapan otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, ilçe merkezindeki Türbe Caddesi üzerinde yol yapım çalışması süren Çevreyolu Türbe kavşağında meydana geldi. S.S. yönetimindeki 33 ALM 485 plakalı motosiklet, kavşakta dönüş yapmakta olan D.K. yönetimindeki 33 VB 265 plakalı otomobile yandan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve yolcu, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.