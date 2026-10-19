Mersin Erdemli'de otomobil 34 yaşındaki yayaya çarpıp ağır yaralanmasına neden oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Mersin Erdemli'de otomobil 34 yaşındaki yayaya çarpıp ağır yaralanmasına neden oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Erdemli\'de otomobil 34 yaşındaki yayaya çarpıp ağır yaralanmasına neden oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Erdemli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çıkıp bir iş yerinde çalışan 34 yaşındaki yayaya çarptı. Ağır yaralanan yaya Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı; otomobil park halindeki iki araca ve mermer bloklara çarparak durabildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralanırken, otomobil park halindeki iki araca ve mermer bloklara çarparak durabildi.

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolunun Akdeniz Mahallesi Çamlık mevkiinde Silifke istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, U.Ş. (24) yönetimindeki 33 BGN 465 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak, bir iş yerinde çalışan yaya 34 yaşındaki F.Ö.'ye çarptı. Ardından park halindeki iki araç ile bir iş yerindeki mermer bloklara çarpan otomobil dururken, kazada F.Ö. ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
3. SayfaErdemliGüncelMersinKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransa’daki olayların en çok konuşulan fotoğrafıyla ilgili gerçek ortaya çıktı Fransa’daki olayların en çok konuşulan fotoğrafıyla ilgili gerçek ortaya çıktı
Sergen Yalçın, A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü oldu Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü oldu
Maç öncesi kan donduran olay 52 metreden yere çakılan asker feci şekilde öldü Maç öncesi kan donduran olay! 52 metreden yere çakılan asker feci şekilde öldü
Fon skandalında damadı tutuklanan bakan yardımcısı emekliye ayrıldı Fon skandalında damadı tutuklanan bakan yardımcısı emekliye ayrıldı
Arda Turan, ’’Dünya bilsin’’ diyerek haykırdı İşte yürek dağlayan o sözler Arda Turan, ''Dünya bilsin'' diyerek haykırdı! İşte yürek dağlayan o sözler
A Milli Takım’ın başına geçecek olan Sergen Yalçın meğerse son programında şifreyi vermiş A Milli Takım'ın başına geçecek olan Sergen Yalçın meğerse son programında şifreyi vermiş
21:15
Erkek arkadaşından gelen mesajı görünce evi terk etti
Erkek arkadaşından gelen mesajı görünce evi terk etti
21:14
Ederson ve ailesi, ihtiyaç sahipleri için harekete geçti
Ederson ve ailesi, ihtiyaç sahipleri için harekete geçti
20:58
Cristiano Ronaldo’nun cezası belli oldu
Cristiano Ronaldo'nun cezası belli oldu
19:58
Canlı anlatım: Dev derbide tek gol var
Canlı anlatım: Dev derbide tek gol var
19:44
Adana’da 16 yaşındaki çocuk iş yerinde başından vuruldu
Adana’da 16 yaşındaki çocuk iş yerinde başından vuruldu
19:34
AK Parti İstanbul Milletvekili Soylu: Bu ülkeyi kimse çürütemez
AK Parti İstanbul Milletvekili Soylu: Bu ülkeyi kimse çürütemez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 21:23:08. #.0.3#
SON DAKİKA: Mersin Erdemli'de otomobil 34 yaşındaki yayaya çarpıp ağır yaralanmasına neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei