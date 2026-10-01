Mersin Erdemli\'de otomobile çarpan minibüsün kapısı otomobile saplandı, yaralanan yok

Mersin Erdemli'de otomobile çarpan minibüsün kapısı otomobile saplandı, yaralanan yokGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Erdemli'de akşam saatlerinde Elvanlı istikametinden gelen toplu taşıma minibüsü, Kargıpınarı Mahallesi 50. Yıl Caddesi'nde duran otomobile çarptı. Kazada minibüsün komple çıkan kapısı otomobile saplandı; kaza anı cep telefonuyla görüntülenirken yaralanan olmadı.
Mersin'de meydana gelen kazada minibüsün kapısı, otomobilde asılı kaldı.
Kaza, akşam saatlerinde Erdemli ilçesi Kargıpınarı Mahallesi 50. Yıl Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Elvanlı Mahallesi istikametinden gelen toplu taşıma minibüsü, duran otomobile çarptı. Kazada komple çıkan minibüsün kapısı, otomobile saplandı. Kaza anı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenirken, kazada yaralanan olmadığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
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