Mersin Erdemli\'de savrulan otomobil ters döndü, sürücü hafif yaralı kurtarıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde yoldan çıkan otomobil savrularak ters döndü, sürücü kazayı hafif yaralı atlattı.

Kaza, ilçeye bağlı Arslanlı Mahallesi'nde Mersin Erdemli-Karaman Ayrancı yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.V. yönetimindeki 38 AE 394 plakalı otomobilin önüne Arslanlı-Kösereli kavşağında aniden bir araç çıktı. Araca çarpmamak için manevra yapan sürücü, kontrolü kaybedince otomobil savrularak yoldan çıkıp ters döndü. Sürücü, bulunduğu yerden vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi hafif yaralanan sürücüye ilk müdahalede bulundu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.