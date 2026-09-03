Mersin Erdemli'de savrulan otomobil ters döndü, sürücü hafif yaralı kurtarıldı - Son Dakika
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Mersin Erdemli'de savrulan otomobil ters döndü, sürücü hafif yaralı kurtarıldı

Mersin Erdemli\'de savrulan otomobil ters döndü, sürücü hafif yaralı kurtarıldı
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Mersin'in Erdemli ilçesinde, Arslanlı Mahallesi'nde bir otomobil aniden önüne çıkan araçtan kaçmaya çalışırken kontrolden çıkarak ters döndü. Sürücü M.V., kazayı hafif yaralı atlatırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde yoldan çıkan otomobil savrularak ters döndü, sürücü kazayı hafif yaralı atlattı.

Kaza, ilçeye bağlı Arslanlı Mahallesi'nde Mersin Erdemli-Karaman Ayrancı yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.V. yönetimindeki 38 AE 394 plakalı otomobilin önüne Arslanlı-Kösereli kavşağında aniden bir araç çıktı. Araca çarpmamak için manevra yapan sürücü, kontrolü kaybedince otomobil savrularak yoldan çıkıp ters döndü. Sürücü, bulunduğu yerden vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi hafif yaralanan sürücüye ilk müdahalede bulundu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Erdemli, Mersin, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin Erdemli'de savrulan otomobil ters döndü, sürücü hafif yaralı kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin Erdemli'de savrulan otomobil ters döndü, sürücü hafif yaralı kurtarıldı - Son Dakika
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