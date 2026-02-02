Mersin'de selin vurduğu kırsal mahallelerde yaralar sarılıyor - Son Dakika
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Mersin'de selin vurduğu kırsal mahallelerde yaralar sarılıyor

Mersin'de selin vurduğu kırsal mahallelerde yaralar sarılıyor
02.02.2026 15:08  Güncelleme: 15:15
Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen sel felaketi sonrası, belediye ekipleri kırsal mahallelerdeki hasarları gidermek için çalışmalara başladı. Başkan Mustafa Kara, selden etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi ve yardımların hızlandırıldığını duyurdu.

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşanan sel afetinin ardından kırsal mahallelerde yaraların sarılması için çalışmalar yapılıyor. Erdemli Belediyesi ekipleri hem selden dolayı zarar gören vatandaşlara yardım ederken hem de dere yataklarında çalışmalar yürütüyor.

Mersin merkez ve ilçelerinde Cuma günü başlayan ve 2 gün etkili olan sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Erdemli ilçesinin yüksek rakımlarındaki mahalle ve yaylalardan sel sıfır rakıma kadar indi. Dereler taştı, heyelanlar oldu, bazı evler ile tarım alanları zarar gördü. 10'u kırsal 15 mahallede meydana gelen zararla ilgili hem tarım hem de diğer kurumlar hasar tespit çalışmasına başladı. Erdemli Belediyesi ekipleri de selden zarar gören vatandaşların yardımına koştu. İlk günden itibaren sel bölgelerinde çalışmaları koordine eden Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara da mahalleleri ziyaret etti, afetzedelerle görüştü.

Belediye ekiplerine de hasarların giderilmesi için talimat veren Başkan Kara, en çok hasarlardan birini ise Üzümlü Mahallesi'nin aldığını söyledi. Başkan Kara, "Sevindirici tek taraf can kaybı olmaması. Erdemli Belediyesi olarak 5 kamyon 6 iş makinesiyle mahallemizdeyiz. Üzümlü Mahallemizde 3 tane evimizde hasar var. O evlerimizin temizliğini de yapıyoruz. İnşallah en kısa sürede hasarları gidermiş olacağız" dedi.

Öte yandan, Mersin Valiliği sel nedeniyle kent genelinde 51 ev ve iş yeri ile 8 aracın su taşkınlarından etkilendiğini, 2 küçükbaş hayvanın telef olduğunu, mahsur kalan 12 kişinin ise sağ olarak kurtarıldığını bildirmişti. - MERSİN

Kaynak: İHA

