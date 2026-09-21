Mersin Erdemli'de 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü öldü, kamyonet sürücüsü tutuklandı - Son Dakika
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Mersin Erdemli'de 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü öldü, kamyonet sürücüsü tutuklandı

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Mersin Erdemli\'de 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü öldü, kamyonet sürücüsü tutuklandı
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Mersin Erdemli'de 16 yaşındaki motosiklet sürücüsünün öldüğü kazada şerit ihlali yaptığı belirlenen kamyonet sürücüsü tutuklandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, 5 ay önce ehliyet aldığı öğrenilen motosiklet sürücüsü otopsi sonrası toprağa verildi.

Mersin'de 16 yaşındaki motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazada şerit ihlali yaptığı belirlenen kamyonet sürücüsü ise tutuklandı.

ŞERİT İHLALİ YAPAN KAMYONETLE ÇARPIŞTI

Kaza, önceki gece Erdemli ilçesine bağlı Koyuncu Mahallesi Güzeloluk Caddesi'nin Kuyubelen Sokağı ile kesiştiği kavşakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.E.A. idaresindeki 33 MD 7509 plakalı kamyonet ile 16 yaşındaki Mehmet Efe G. yönetimindeki 33 BDL 445 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletin ön tekeri koparken Mehmet Efe savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrol ettiği Mehmet Efe'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

EHLİYETİ ALALI 5 AY OLMUŞTU

5 ay önce motosiklet ehliyeti aldığı öğrenilen 16 yaşındaki sürücünün naaşı, otopsinin ardından dün toprağa verildi. Kamyonet sürücüsü A.E.A. ise polis merkezinde ifadesi alınmasının ardından "Taksirle Ölüme Sebebiyet Verme" suçundan adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAZA ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde, ilçe merkezine doğru seyir halinde olan motosiklet ile karşı yönden gelen ve şerit ihlali yaptığı görülen kamyonetin çarpışma anı yer aldı.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıMotosikletGüvenlik3. SayfaGüncelMersinOtopsiKazaSon Dakika

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