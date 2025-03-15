Mersin kuyumcu dolandırıcılığı iddiaları

Mersin'de bir kuyumcunun müşterilerini dolandırdığı iddiası

MERSİN - Mersin'de bir kuyumcunun müşterilerini dolandırdığı iddia edilirken, iş yerinin önüne gelen müşteriler kuyumcuya ulaşamayınca şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcunun müşterilerini dolandırdığı yönünde iddialar ortaya atıldı. İddiaları duyan vatandaşlar, kuyumcu dükkanının önüne gelerek bilgi almaya çalıştı. Kuyumcunun kayıp olduğu yönünde bilgiye ulaşan müşteriler, kapalı olan iş yerinden kimseye ulaşamayınca hakkında şikayetçi olarak suç duyurusunda bulundu.

İş yeri önüne gelen vatandaşlardan kimisinin kuyumcuya altınlarını daha sonra almak üzere bıraktığını belirtirken, kimisi de çeyrek altınlarını kuyumcuya bırakarak bilezik yaptırmak için sipariş verdiğini kaydetti. Depremzede olduğunu belirten bir kadın müşteri ise alacağı olan 400 bin lirayı 4 gün üst üste gidip geldikten sonra kuyumcudan alabildiğini söyledi.

İş yeri önüne gelen bazı vatandaşlarda verdikleri altına karşılık aldıkları imzalı kağıtları gösterdi. Vatandaşlar, suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

Polis ekipleri, kuyumcuda çalışanların ifadelerine başvurduğu, kuyumcuya ulaşmaya çalıştığı öğrenildi.