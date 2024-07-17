Mersin merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika
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Mersin merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Mersin merkezli 6 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması operasyonunda, örgütün güncel öğrenci yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, öğrenci evleri açan, maddi destek sağlayan, kamp türü etkinlikler düzenleyen ve örgüt mensuplarıyla iletişim kuran şüphelilerin 'signal' isimli gizli haberleşme uygulamasını kullandıkları tespit edildi.

17.07.2024 18:56
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Mersin merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

MERSİN - Mersin merkezli 6 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması operasyonunda, örgütün güncel öğrenci yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapmasında, Mersin merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'nin güncel öğrenci yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların, Mersin'de güncel öğrenci yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgütten kopmaları önlemek ve örgüt mensuplarını bir arada tutabilmek, maneviyatlarını güçlendirmek, yeni öğrenci kazandırmak amacıyla öğrenci evleri açtıkları, maddi destek sağladıkları, kamp türü etkinlikler düzenledikleri ve sorumlu düzeyinde faaliyet yürüten örgüt mensupları ile internet tabanlı şifreli programlar üzerinden iletişim kurdukları belirlendi.

'Signal' uygulaması üzerinden haberleşiyorlardı

Ayrıca şüphelilerden ele geçirilen cep telefonlarında yapılan incelemelerde, örgüt mensuplarının kendi aralarında 'signal' isimli gizli haberleşme uygulaması üzerinden iletişim kurdukları ve örgütsel talimat ve bilgileri bu uygulama üzerinden gönderdikleri tespit edilirken, soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika

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