Mersin merkezli 'Ailem Güvende' operasyonunda 50 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Mersin merkezli 'Ailem Güvende' operasyonunda 50 şüpheli gözaltına alındı

Mersin merkezli \'Ailem Güvende\' operasyonunda 50 şüpheli gözaltına alındı
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'nin yürüttüğü çalışma sonrası Mersin genelinde eş zamanlı 'Ailem Güvende' operasyonu düzenlendi. Operasyonda 50 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerin önümüzdeki günlerde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Mersin'de müstehcenlik ve fuhuş yapanlara yönelik yapılan çalışma sonrasında polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 50 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği tarafından müstehcenlik ve fuhuşla ilgili çalışma yapıldı. Çalışma sonrasında Mersin genelinde birçok adres belirlenerek eş zamanlı 'Ailem Güvende' operasyonu düzenlendi. Operasyonda 50 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürülerek adli işlemlerine başlandı. Silah ve çeşitli suç unsurlarının da çıktığı şüpheliler hakkında 'müstehcen içerik üretme, gayri ahlaki fuhuş, fuhuş için yer temin etme' gibi birçok suçtan ifadelerinin alınarak önümüzdeki günlerde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Operasyonla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdüğü bildirildi.

Adalet Bakanı Gürlek: "15 ilde 162 şüpheli yakalandı"

Adalet Bakanı Akın Gürlek ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarıyla birlikte başlatılan "Ailem Güvende" operasyonlarında, 5 il merkezli ve toplam 15 ili kapsayan çalışmalarda 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlemler gerçekleştirildiğini durmuştu. Bakan Gürlek, "Soruşturmalarda fuhşa aracılık veya yer temin eden kişiler, bu faaliyetlere ortam sağladığı değerlendirilen işletmeler, müstehcen içerik üreten ve yayan şüpheliler ile çocukların bu içeriklere maruz bırakılmasına yönelik faaliyetler incelenmiştir. Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi, teknik ve fiziki takip, tanık beyanları, dijital incelemeler ve görüntü kayıtları sonucunda eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemleri yapılmış; uyuşturucu maddeler ile çok sayıda dijital materyale el konulmuş, çok sayıda sosyal medya hesabı ve internet sitesine erişimin engellenmesi tedbiri uygulanmıştır. Soruşturmaların mali boyutunda ise LGBT ve ahlaksızlığı teşvik eden derneklere ilişkin MASAK incelemelerinde bazı derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edilmiştir. Bu para hareketlerinin kaynağı ve soruşturmalara konu faaliyetlerle bağlantısı araştırılmaktadır. Soruşturmaları titizlikle yürüten İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, operasyonlarda görev alan Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızın kıymetli mensuplarına ve katkı sunan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Anayasamızın aile ve çocukların korunmasına ilişkin devlete yüklediği sorumluluk çerçevesinde, çocuklarımızı, gençlerimizi ve ailelerimizi hedef alan hiçbir suç yapılanmasına, istismar ağına ve yasa dışı faaliyete müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahlak Büro Amirliği, Güvenlik, 3. Sayfa, Mersin, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin merkezli 'Ailem Güvende' operasyonunda 50 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin merkezli 'Ailem Güvende' operasyonunda 50 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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