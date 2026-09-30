Mersin Mezitli'de 4 katlı mobilya mağazasındaki yangın yaklaşık 2,5 saatte söndürüldü - Son Dakika
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Mersin Mezitli'de 4 katlı mobilya mağazasındaki yangın yaklaşık 2,5 saatte söndürüldü

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Mersin Mezitli\'de 4 katlı mobilya mağazasındaki yangın yaklaşık 2,5 saatte söndürüldü
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Mersin Mezitli'de 4 katlı mobilya imalat ve satış mağazasında dün akşam çıkan yangın, çok sayıda ekibin yaklaşık 2,5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Soğutma çalışmaları sabaha kadar sürerken mağaza küle döndü, geriye inşaatı andıran bina kaldı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde 4 katlı mobilya imalat ve satış mağazasında çıkan yangın çok sayıda ekibin yaklaşık 2,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülmesinin ardından soğutma çalışması sabaha kadar sürdü. Tedbir amaçlı itfaiye ekibinin bulunduğu alanda yangından geriye küle dönen mağazanın inşaatı kaldı.

Yangın, dün akşam saatlerinde merkez Mezitli ilçesi Kuyuluk Mahallesi Fındıkpınarı Caddesi üzerindeki mobilya imalat ve satış mağazasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. İş yerindeki mobilya ve diğer yanıcı malzemelerin tutuşmasıyla yangın kısa sürede büyüyerek mağazayı sardı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlere farklı noktalardan müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalıştı. AFAD koordinesinde Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Orman Müdürlüğü, OSB'den 15 itfaiye, 6 TOMA, 12 su ikmal aracı, 7 arozöz ile müdahale edilen yangın yaklaşık 2,5 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Soğutma çalışmaları ise sabaha kadar sürdü. Sabah olmasıyla birlikte yangının enkazı tamamen ortaya çıktı. 4 katlı mağaza küle dönerken geriye inşaatı andıran bina kaldı.

Bölgede itfaiye ekibi tedbir amaçlı bekletilirken, zaman zaman çıkan dumanların olduğu bölgelere de müdahale ediliyor.

Kaynak: İHA
3. SayfaMezitliİtfaiyeGüncelMersinOlaySon Dakika

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