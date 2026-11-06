Mersin Mezitli'de polis, toplam 46 yıl 20 gün hapis cezalı 2 aranan şahsı yakaladı. - Son Dakika
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Mersin Mezitli'de polis, toplam 46 yıl 20 gün hapis cezalı 2 aranan şahsı yakaladı.

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Mersin Mezitli\'de polis, toplam 46 yıl 20 gün hapis cezalı 2 aranan şahsı yakaladı.
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Mersin'in Mezitli ilçesinde polis ekiplerinin çalışmasıyla, haklarında kesinleşmiş toplam 46 yıl 20 gün hapis cezası bulunan 2 aranan şahıs yakalandı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilerek cezaevine teslim edildi.

Mersin'in Mezitli ilçesinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş toplam 46 yıl 20 gün hapis cezası bulunan 2 aranan şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin yaptığı titiz çalışmalar sonucunda, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan M.G. ve S.Ç. yakalandı.

Yapılan incelemede M.G.'nin, bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ile hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından toplam 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

Diğer şüpheli S.Ç.'nin ise aynı suçlardan toplam 25 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen her iki şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaMezitliMersinGüncelPolisSon Dakika

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SON DAKİKA: Mersin Mezitli'de polis, toplam 46 yıl 20 gün hapis cezalı 2 aranan şahsı yakaladı. - Son Dakika
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